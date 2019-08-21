Минобороны заплатит за плохое состояние здания войсковой части в Белгороде

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-21T16:18:18+03:00

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В ходе проверки в феврале этого года специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области выявили, что здание войсковой части 20925 содержится ненадлежащим образом и нуждается в ремонте. Еще в 1986 году здание признали объектом, имеющим историческую ценность.

Как сообщают в пресс-службе Свердловского райсуда, Минобороны признали виновным за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, а именно, за ненадлежащее состояние здания. В плохом состоянии находятся внутренние помещения и перекрытия. Пол, лестницы, окна и подвал также требуют ремонта. Суд оштрафовал казенное учреждение на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU