2019-08-21T16:18:18+03:00
Общество

Минобороны заплатит за плохое состояние здания войсковой части в Белгороде

Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей управление имущественных отношений Минобороны за ненадлежащее состояние здания войсковой части.Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей управление имущественных отношений Минобороны за ненадлежащее состояние здания войсковой части.Фото: "КП" Архив
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В ходе проверки в феврале этого года специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области выявили, что здание войсковой части 20925 содержится ненадлежащим образом и нуждается в ремонте. Еще в 1986 году здание признали объектом, имеющим историческую ценность.

Как сообщают в пресс-службе Свердловского райсуда, Минобороны признали виновным за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, а именно, за ненадлежащее состояние здания. В плохом состоянии находятся внутренние помещения и перекрытия. Пол, лестницы, окна и подвал также требуют ремонта. Суд оштрафовал казенное учреждение на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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