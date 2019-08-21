2019-08-21T15:38:46+03:00
Звезды

В Белгородской области пройдет фестиваль силачей и любителей вкусностей

Межрайонный праздник проводится уже в пятый раз
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта БГЦНТ.фото: с сайта БГЦНТ.
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Каждый год по традиции 29 августа на центральном стадионе села Красное проходит межрайонный фестиваль силачей и любителей вкусностей «Орешкины потешки». Праздник является культурным брендом Красненской сельской территории. Для гостей мероприятия будут работать различные интерактивные площадки: «Русский богатырь» – мастер-класс по самообороне, литературная площадка «Ореховый батл», «Молодецкие забавы» – народные игры, кулинарный мастер-класс для детей по приготовлению русской каши, творческая площадка «Город мастеров», караоке «Фольк-микс».

А еще здесь пройдет конкурсно-развлекательная программа с участием самых смелых, ловких и умелых силачей из Красненского, Новооскольского и Алексеевского районов. Праздничное настроение зрителей и боевой дух участников состязаний поддержат задорными песнями творческие коллективы района.

Село Красное Красненского района (Стадион «Центральный»)

29 августа в 14.00 (0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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