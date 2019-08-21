2019-08-21T13:51:16+03:00
Общество

Белгородские студенты победили в конкурсе спецлиги «Международного инженерного чемпионата «Case-in»

Работу бойцов энергоотряда «Фаза» высоко оценили эксперты конкурса
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В «Россети Центр Белгородэнерго» завершил работу студенческий энергетический отряд. Ярким итогом шестого сезона стала победа белгородских студентов в конкурсе специальной лиги «Международного инженерного чемпионата «Case-in» среди вузов, организованном компанией «Россети Центр». Неделей раньше серебро в подобном конкурсе взяли энерготрядовцы-студенты средних профессиональных учебных заведений Белгородской области.

Очная защита кейсов проходила в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ). Участники оценивали систему диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи на конкретных объектах ПАО «Россети» и предлагали решения по оптимизации диагностического комплекса и повышения надежности электроснабжения потребителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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