С начала года белгородские судебные приставы взыскали более трех миллиардов долгов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-21T14:33:49+03:00

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Судебные приставы УФССП России по Белгородской области с начала года взыскали более 3 миллиардов 9 миллионов рублей задолженности по исполнительным производствам. Взысканная сумма в пользу физических лиц составила 454 миллиона 454 тысяч рублей, в пользу юридических лиц взыскан 1 миллиард 604 тысяч рублей. При этом особое внимание уделялось исполнению социально значимых категорий исполнительных документов, прежде всего, связанных с обеспечением прав детей и восстановлением нарушенных прав трудящихся.

В результате планомерной работы УФССП России по Белгородской области взыскано более 124 миллионов рублей алиментных платежей. Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую вернули судебные приставы, составила почти 62 миллиона руб.

Начальник отдела организации исполнительного производства Наталья Кириченко подчеркнула, что прослеживается положительная динамика и по взысканию налогов — одной из составляющих фискальных платежей. Общая сумма перечисленных в бюджет налогов составила более 770 миллионов рублей. Взысканная сумма по налогам с физических лиц и составила 85 миллиона 787 тысяч рублей. Кроме этого, сумма взысканого исполнительского сбора составила более 115 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU