2019-08-21T11:17:45+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

Приобрести квартиры по военной ипотеке можно как в новостройках, так и на вторичном рынке
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Предложение предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004.

- Мы поддерживаем тех, кто стоит на защите нашей Родины. Снижение ставок по ипотеке Сбербанка поможет военнослужащим приобрести собственное жилье, обеспечит для них надежный тыл и уверенность в будущем, - рассказала заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п. п.

Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка на 0,2 п. п. и теперь составляет 0,5 п. п. (ранее — 0,3 п. п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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