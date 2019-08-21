2019-08-21T09:49:45+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы взыскали с медучреждения за смерть пациента более 1 500 000 рублей

Семья погибшего получила возмещение морального вреда
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Белгородские судебные приставы взыскали с медицинского учреждения моральный вред за смерть пациента на сумму более 1 500 000 рублей в пользу родственников.

По приговору суда в отношении одного из медучреждений был определен размер морального вреда. Причиной послужило то, медики не сообщили вовремя пациенту результаты медицинского обследования.

Суд нашел справедливым определить размер компенсации морального вреда в 500 000 руб. родственникам, учитывая при этом отсутствие умышленных действий работника медучреждения, проводимого обследование. Так же суд определил, что в соответствии со ст. 1094 ГК Российской Федерации лица, ответственные за вред, вызванный смертью, потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы и судебные расходы по оплате государственной пошлины.

На основании исполнительного документа, выданного судом, в отделе судебных приставов Белгорода были возбуждены три исполнительных производства о взыскании компенсации морального вреда в пользу супруги и дочерей погибшего.

Пристав-исполнитель уведомил руководство клиники о возбуждении исполнительных производств, а также о принудительных мерах взыскания в случае неисполнения решения суда. Но в срок оплаты не последовало. Тогда был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств должника. Осознав, что избежать оплаты долга не удастся, не дожидаясь ареста транспортных средств, должник оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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