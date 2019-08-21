2019-08-21T11:50:41+03:00
Общество

В Белгородской области полицейские вернули 18-летнему парню похищенный велосипед

Молодой человек спрятал двухколесных транспорт в кустах, а, вернувшись, не обнаружил его
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
В Белгородской области полицейские вернули 18-летнему парню похищенный велосипед.В Белгородской области полицейские вернули 18-летнему парню похищенный велосипед.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Кража произошла в Ивнянском районе. 18-летний парень приехал из одного села в другое на велосипеде. Отправляясь на прогулку с друзьями, молодой человек спрятал транспортное средство в зарослях кустарника. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил пропажу.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. По предварительным данным, обнаружив оставленный без присмотра велосипед стоимостью 6 700 рублей, мужчина взял его под мышку и отнес в гараж. Впоследствии он планировал продать его. Однако планам злоумышленника помешали оперативники. Правоохранители изъяли похищенное. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две автомобилистки столкнулись на трассе Белгород – Новая Деревня
В «Экстрим – Круиз» отправились члены Белгородского отделения Всероссийского общества слепых
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Старом Осколе 24-летняя девушка дважды за лето попалась пьяной за рулем
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Белгородские судебные приставы взыскали с медучреждения за смерть пациента более 1 500 000 рублей
В Белгороде полицейские раскрыли кражу товара из павильонов торгового центра
Заместитель мэра Белгорода уходит со своего поста
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Белгородец, обливший кипятком гражданскую жену, отправится на принудительные работы
Департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие» возглавила Екатерина Чиркова
Власти Белгородской области помогут пчеловодам защитить свои права в суде
Белгородка, утопившая маленькую дочь в ванной, получила 1 год ограничения свободы
На белгородской границе задержали нарушителей государственной границы РФ
В Белгородской области стартовала новая акция «Умный дом. Безопасность» от «Ростелекома»
В Белгороде с торгов ушла новенькая машина должника класса "люкс" "Ягуар"
В Белгороде реконструируют школьные стадионы
Сегодня в Белгородской области не работает ряд телевизионных каналов
На территории Белгородской области нашли 16 взрывоопасных предметов
Пушкинскую библиотеку-музей в Белгороде отремонтируют за 3 миллиона рублей
Сотрудница белгородского банка воровала у своих клиентов
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Белгородец из мест лишения свободы заплатил полмиллиона за смертельное ДТП