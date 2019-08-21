В Белгородской области полицейские вернули 18-летнему парню похищенный велосипед

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-21T11:50:41+03:00

Молодой человек спрятал двухколесных транспорт в кустах, а, вернувшись, не обнаружил его

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Кража произошла в Ивнянском районе. 18-летний парень приехал из одного села в другое на велосипеде. Отправляясь на прогулку с друзьями, молодой человек спрятал транспортное средство в зарослях кустарника. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил пропажу.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. По предварительным данным, обнаружив оставленный без присмотра велосипед стоимостью 6 700 рублей, мужчина взял его под мышку и отнес в гараж. Впоследствии он планировал продать его. Однако планам злоумышленника помешали оперативники. Правоохранители изъяли похищенное. В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU