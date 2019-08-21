2019-08-21T10:48:25+03:00
Общество

В Старом Осколе 24-летняя девушка дважды за лето попалась пьяной за рулем

В отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сотрудники ДПС 16 августа остановили в микрорайоне Молодогвардеец города Старый Оскол автомобиль «Фольксваген». За рулем находилась 24-летняя девушка. По внешним признакам полицейские определили, что накануне водитель употребила. Проходить медицинское освидетельствование автоледи отказалась. Проверив ее по базе данных, сотрудники ГИБДД установили, что буквально в июне оскольчанка привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за повторное вождение в нетрезвом виде в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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