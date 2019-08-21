В Белгороде полицейские раскрыли кражу товара из павильонов торгового центра

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-21T09:27:26+03:00

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На днях ночью в один из торговых центров Белгорода пробрался вор. По данным полиции, злоумышленник проник в здание, разбив окно металлическим предметом. После его визита товара не досчитались продавцы двух торговых павильонов. Добычей преступника стали сигареты, два ноутбука, мобильник и 1000 рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. На его счету эту не первое подобное преступление. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщили, что ранее он уже был судим. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Он может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU