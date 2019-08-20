Департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие» возглавила Екатерина Чиркова

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-20T14:29:46+03:00

В новой должности она будет отвечать за взаимодействие со всеми крупнейшими корпоративными клиентами банка для обеспечения выполнения стратегических задач и укрепления его позиций на рынке

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Екатерина Чиркова присоединилась к команде ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в мае 2018 года, сформировала новую команду клиентского блока, которая обеспечила увеличение клиентской базы и рост корпоративного кредитного портфеля более чем на 23% или на 300 миллиардов рублей.

Карьеру на российском финансовом рынке Екатерина Чиркова начинала в структурах Сбербанка России, где за 15 лет работы прошла путь от кредитного инспектора территориального банка до начальника управления финансирования недвижимости CIB Центрального аппарата.

- Мы уверены, что богатый опыт и высокий уровень профессионализма Екатерины Чирковой, который она демонстрировала в течение всей карьеры, позволят банку укрепить репутацию надежного партнера российских компаний в самых разных отраслях экономики, - прокомментировал руководитель блока КИБ банка «Открытие» Виктор Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU