2019-08-20T12:22:58+03:00
Общество

Белгородка, утопившая маленькую дочь в ванной, получила 1 год ограничения свободы

Суд признал осужденную виновной в причинении смерти по неосторожности
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка, утопившая маленькую дочь в ванной, получила 1 год ограничения свободы.Белгородка, утопившая маленькую дочь в ванной, получила 1 год ограничения свободы.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области осуждена жительница Губкина, которая утопила в ванной 4-месячную дочь. Собранные следственным отделом Губкина доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда мамаше, утопившей дочь, назначено наказание – 1 год ограничение свободы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Во время следствия и судебного процесса было установлено, что 29 апреля 2019 года подсудимая, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, решила принять ванну. Вместе с собой она взяла 4-месячную дочь. Лежа в воде, женщина заснула, а когда проснулась, увидела, что девочка полностью погрузилась в воду и захлебнулась.

Напомним, что у мамаши есть еще двое детей: сыновья 2-х и 11-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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