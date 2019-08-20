На белгородской границе задержали нарушителей государственной границы РФ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-20T11:59:36+03:00

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На белгородской границе были задержаны двое нарушителей при попытке ее пересечения вне установленных пунктов пропуска. Выяснилось, что обоим задержанным въезд в РФ запрещен бессрочно.

Задержание произошло 13 августа в Ровеньском районе около населенного пункта Клиновое. Пограничным нарядом совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области в пограничной зоне был остановлен автомобиль «Опель Астра» (31 регион) под управлением гражданина России 1955 года рождения. В качестве пассажиров в автомобиле находились двое граждан без документов, удостоверяющих личность.

В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что пассажирами являются гражданин Украины и гражданин одной из закавказских республик ближнего зарубежья, которые незаконно пересекли государственную границу в обход установленных пунктов пропуска с целью поиска лучших условий жизни на территории Российской Федерации. Задержанные пояснили, что следовали в пешем порядке с территории Украины с населенного пункта Лозно-Александровка на территорию России, где и были задержаны. В ходе изучения всех обстоятельств установлено, что этим нарушителям границы въезд на территорию России не разрешен – бессрочно. В отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.322 УК РФ.

Очередной случай задержания нарушителей государственной границы РФ произошел 15 августа в районе населенного пункта Журавлевка Белгородского района.

Двое граждан незаконно пересекли государственную границу с населенного пункта Малые Проходы (Украина) на территорию России, где силами пограничного наряда были задержаны. Нарушителями границы также оказались двое граждан ближнего зарубежья 1966 и 1980 года рождения. В ходе проведенных мероприятий установлено, что задержанным гражданам не разрешен въезд на территорию России. Нарушители задержаны, устанавливаются все обстоятельства правонарушения, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU