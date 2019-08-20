В Белгороде с торгов ушла новенькая машина должника класса "люкс" "Ягуар"

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-20T11:46:44+03:00

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В Белгороде с торгов ушел автотранспорт, относящийся к классу «люкс». После продажи «Ягуара» должника работникам предприятия, которые обратились к судебным приставам, выплачены долги по зарплате. Сумма общего долга составила 465 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области находилось 7 исполнительных производств о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате в пользу 4 бывших работников.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что за должником зарегистрирован автотранспорт «JAGUAR XF» 2014 года выпуска, однако местонахождение авто было неизвестно. Должник, не желая расставаться со своим автомобилем, решил скрыть его.

В результате проведенных исполнительно - розыскных мероприятий, должник все же решился предоставить авто судебных приставам, после чего иномарка была арестована и изъята. При этом должнику сообщили, что у него есть 10 дней с момента ареста имущества, чтобы оплатить долги и вернуть арестованное имущество.

Должник по-прежнему не спешил с оплатой долга, и арестованный автомобиль был принудительно реализован на торгах. Денежные средства, полученные от продажи автотранспорта, перечислены взыскателям в счет погашения задолженности по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU