2019-08-20T09:47:48+03:00
Общество

В Белгороде реконструируют школьные стадионы

В рамках проекта «Народная стройка: стадион для всех» в этом году капитально отремонтируют семь школьных стадионов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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В Белгороде в 2019 году в рамках проекта «Народная стройка: стадион для всех» хотят отремонтировать 7 школьных стадионов. В прошлом году были полностью реконструированы спортплощадки белгородских школ №20 и 33. В этом — на 80% закончены работы на стадионах школ №49, 39, 27, 1, 12, 34, 9.

Так, на стадионе школы №27 завершены работы по устройству основания для нанесения резинового покрытия, ведется благоустройство прилегающей территории. В планах – монтаж футбольных ворот и баскетбольных колец.

На стадионе школы №12 готово основание, ремонтируют ограждение площадки, объявлен аукцион на определение поставщика спортивного оборудования и резинового покрытия. У школы №30 стадиона не было, а сегодня здесь уже смонтированы спортивные тренажеры, осталось выполнить резиновое покрытие, и объект будет готов. На стадионе школы №49 завершаются работы по устройству покрытия – здесь будет искусственный газон, будут отремонтированы трибуны.

После реконструкции возможность заниматься получат не только школьники, но и жители микрорайона. Стадионы будут задействованы в обучающем процессе, после окончания школьных занятий они станут общедоступными для всех. Ответственность за сохранность площадки несут школы, после 18:00 за порядком будут следить ТОСы. Так, жители домов, расположенных по соседству с гимназией № 12, захотели самостоятельно заняться озеленением прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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