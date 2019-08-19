Белгородец из мест лишения свободы заплатил полмиллиона за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-19T11:31:52+03:00

После вмешательства судебных приставов деньги были выплачены в срок

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Белгородец, находясь в местах лишения свободы за смертельное ДТП, после вмешательства судебных приставов решил не усугублять своего положения. Он заплатил полмиллиона морального вреда, удовлетворив таким образом гражданский иск.

Житель Шебекинского района, управляя автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной, водитель которой, скончался от полученных травм.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также лишил его права управления транспортным средством сроком на 3 года. И удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель Шебекинского районного отдела направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, с предупреждением, что если в установленный добровольный срок деньги не будут уплачены, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.

Не смотря на то, что должник находится в местах лишения свободы, он изыскал финансовые возможности и, чтобы не усугублять свое положение, оплатил моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU