2019-08-18T15:19:35+03:00
Общество

В Белгородской области инспекторы ГИБДД рассказывали пожилым водителям о мошенниках

Рейд прошел в Алексеевском городском округе
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: гибдд.рф/r/31.Фото: гибдд.рф/r/31.
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В Белгородской области в Алексеевском городском округе сотрудники ГИБДД провели акцию по профилактике мошенничества. Непосредственно на дороге автоинспекторы вручали водителям памятки, напоминая о том, какие схемы могут использовать преступники. Особое внимание полицейские уделили наиболее уязвимой категории граждан – людям пожилого возраста. С такой категорией водителей правоохранители беседовали о том, как уберечь себя и своих близких от злоумышленников, которые похищают деньги с банковских карт, а также обманывают людей под видом целителей, соцработников и сотрудников коммунальных служб.

Кроме того, что автомобилисты благодарили сотрудников ГИБДД за консультацию, они предлоагали свою помощь в борьбе с мошенниками. Так, один из водителей взял у полицейских целую стопку листовок, пообещав раздать их всем своим родственникам и знакомым, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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