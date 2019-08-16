2019-08-16T11:01:12+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Банк УРАЛСИБ аккредитован АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) в качестве уполномоченного банка для участия в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства была разработана Корпорацией МСП совместно с Министерством экономического развития и Банком России. Ее цель –обеспечение субъектов МСП доступными кредитными ресурсами.

Согласно условиям программы, Банк УРАЛСИБ будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, ставки установлены на уровне 9,6% годовых, в других отраслях –10,6% годовых.

Кредитование клиентов Банка УРАЛСИБ будет осуществляться в форме единовременного кредита и невозобновляемойкредитной линии. Минимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.

Кредит может быть получен на следующие цели:

финансирование мероприятий, направленных на создание и/или приобретение основных средств, а также на запуск новых проектов. При этом допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, но не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов;

пополнение оборотных средств;

рефинансирование кредитов, предоставленных уполномоченными банками по ставке выше ставок Программы.

Узнать подробности Программы и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У белгородки в поезде «Москва-Белгород» украли золотые изделия на сумму 50 тысяч рублей
В Белгороде организуют обучение для предпенсионеров
Чтобы потушить пожар в бане, белгородским спасателям понадобилось более трех часов
Cудебные приставы помогли жителям Валуек получить заработную плату с предприятия-должника
Белгородский боксер Анатолий Попов стал победителем Всероссийских соревнований
В Белгородской области в пруду утонул мужчина
В Белгороде водитель-мужчина едва не подрался с автоледи
В Белгороде открывается выставка к 250-летию со дня рождения Наполеона
31-летний житель Белгородского района за совершенное преступление осужден на 16 с половиной лет
В Белгороде в парке Победы пройдет велодевичник в стиле ретро-шик
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В Старом Осколе в ДТП пострадали двое несовершеннолетних
В Белгороде будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В лебединском храме-часовне празднуют Медовый Спас
В Белгороде определили победителей специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case- in»
Белгородец осужден на 20 лет за убийство подруги и ее несовершеннолетней дочери
В Новом Осколе семья отравилась ядовитыми грибами
В Белгородском регионе появились новые беленькие мусоровозы
Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Белгородскую область вернулась 35-градусная жара
Транспортные полицейские Белгорода задержали местного жителя с марихуаной
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
Старооскольский предприниматель заплатил ущерб за испорченную дорогу
Жительница Белгородского района отсудила 100 тысяч рублей за неработающий iPhone
В Белгородском регионе на три дня перекроют дороги
Белгородская управляющая компания заплатит жительнице Губкина ущерб за затопленную квартиру