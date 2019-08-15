Белгородский боксер Анатолий Попов стал победителем Всероссийских соревнований
Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, чемпиона мира Александра Кошкина, оказались очень успешными для юного боксера их Алексеевки Анатолий Попова. Воспитанник алексеевской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Николая Литовкина завоевал золото в весовой категории до 46 килограмм.
Всего в турнире приняли участие 117 сильнейших спортсменов из разных уголков России в возрасте от 13 до 17 лет. Анатолий Попов начал свое выступление сразу с полуфинала против спортсмена из Тувы, но бой был прекращен уже во 2 раунде ввиду явного преимущества Анатолия, сообщают в пресс-службе администрации Алексеевского городского округа. В финале юный боксер в упорном поединке победил своего соперника из Чеченской Республики, доказав, что в новой для себя категории является сильнейшим в России.
ИСТОЧНИК KP.RU