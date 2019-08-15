Белгородский боксер Анатолий Попов стал победителем Всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-15T17:28:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, чемпиона мира Александра Кошкина, оказались очень успешными для юного боксера их Алексеевки Анатолий Попова. Воспитанник алексеевской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Николая Литовкина завоевал золото в весовой категории до 46 килограмм.

Всего в турнире приняли участие 117 сильнейших спортсменов из разных уголков России в возрасте от 13 до 17 лет. Анатолий Попов начал свое выступление сразу с полуфинала против спортсмена из Тувы, но бой был прекращен уже во 2 раунде ввиду явного преимущества Анатолия, сообщают в пресс-службе администрации Алексеевского городского округа. В финале юный боксер в упорном поединке победил своего соперника из Чеченской Республики, доказав, что в новой для себя категории является сильнейшим в России.

ИСТОЧНИК KP.RU