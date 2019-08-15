2019-08-15T15:41:57+03:00
Общество

В Белгороде водитель-мужчина едва не подрался с автоледи

Инцидент произошел на бульваре Строителей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото группы "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото группы "Авто Белгород" ВКонтакте.
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В Белгороде проезжую часть бульвара Строителей не поделили два водителя. Случай не редкий, но на этот раз в соцсетях развернулось широкое обсуждение инцидента. Видео, появившееся в группе «Авто Велгород» «Вконтакте» набирает все большую популярность.

На записи видно, что навстречу автоледи едет автомобиль «Пежо». Рядом с авто мужчины есть поворот, куда он может свернуть, чтобы пропустить встречную машину, он этого не делает. «Пежо» прижимает автомобиль женщины с требованиями, чтобы она разобралась, как ей объехать его авто.

К конфликту присоединяется прохожий, но его мужчина не слушает. Когда же «Пежо» все же уезжает, женщина жалуется, что водитель в порыве гнева едва не снес зеркало ее авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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