2019-08-15T15:41:24+03:00
Звезды

В Белгороде открывается выставка к 250-летию со дня рождения Наполеона

В литературном музее можно увидеть более 200 экспонатов из Бородинского военно-исторического музея
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде открылась выставка к 250-летию со дня рождения Наполеона. Фото белгородского литературного музея.В Белгороде открылась выставка к 250-летию со дня рождения Наполеона. Фото белгородского литературного музея.
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В Белгороде к 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта в здании литературного музея открывается выставка «Образ Наполеона в художественной литературе и изобразительном искусстве». На выставке представлено более 200 экспонатов из Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Белгородцы смогут познакомиться с литературными произведениями, увидеть нумизматику, фрагменты французского оружия и обмундирования наполеоновской эпохи.

Заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного бородинского военно-исторического музея-заповедника Елена Семенищева подчеркнула, что «Все эти экспонаты рассказывают о Наполеоне, о его восхождении на вершину власти, о тех минутах, часах и годах славы, которые он пережил. И о его падении».

Выставка, которая открывается сегодня, 15 августа, пробудет в Белгороде до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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