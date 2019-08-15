2019-08-15T14:04:39+03:00
Происшествия

31-летний житель Белгородского района за совершенное преступление осужден на 16 с половиной лет

Подсудимый совершил ряд тяжких преступлений в мае, августе и сентябре прошлого года
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Белгородского района за совершенное преступление осужден на 16 с половиной лет.Житель Белгородского района за совершенное преступление осужден на 16 с половиной лет.Фото: "КП" Архив
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31-летний житель Белгородского района проведет ближайшие 16 с половиной лет в колонии строго режима с последующим ограничением свободы еще на 1,5 года за совершение ряда тяжких преступлений. Преступления были совершены в мае, августе и сентябре прошлого года.

Так, следствие и суд установили, что 27 сентября 2018 года возле одного из домов в поселке Северном подсудимый в состоянии алкогольного опьянения напал на возвращавшегося с рабочей смены жителя Яковлевского района. Он отобрал у мужчины банковские карты и потребовал назвать их пин-коды. Когда же тот отказался их назвать, нанес 47-летнему мужчине множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время следствия выяснилось, что 31 мая 2018 года на территории города Белгорода этот же подсудимый ударил ножом прохожего, причинив его здоровью тяжкий вред. А 18 августа 2018 года подсудимый напал на жителя поселка Северный. Урожая ножом своей жертве, отобрал его имущество на сумму более 11,5 тысяч рублей. Его добычей также стали водительское удостоверение и другие документы, которыми распорядился по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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