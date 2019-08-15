2019-08-15T11:02:10+03:00
Происшествия

В Старом Осколе в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

А в областном центре женщина сбила велосипедиста
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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По предварительным данным вчера, 14 августа, в Белгородской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. Четыре человека получили телесные повреждения, двое из них несовершеннолетние.

Утром в областном центре женщина на «Дэу Матиз» не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с велосипедистом. Мужчина получил травмы.

В Алексеевке мотоциклист, не выдержав безопасное расстояние, столкнулся с грузовым «Рено». По предварительным данным, мужчина на двухколесном был нетрезв. Он получил телесные повреждения.

В Старом Осколе водитель автомобиля «Богдан» не предоставил преимущества в движении «Ладе Калине». В результате столкновения пострадали пассажиры «Лады» - 16-летний парень и 17-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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