2019-08-14T16:17:36+03:00
Экономика

Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Изменения коснулись и программы «Военная ипотека»
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Банк «Открытие» повторно улучшил условия по действующим программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3% по всем ипотечным программам. Теперь процентная ставка составляет от 9% годовых. В программе "Военная ипотека" кредит предоставляется под 9,1% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе остался без изменений и составляет 20%. Для программы «Апартаменты» утверждена супер-ставка в размере 9,5%, которая действует при приобретении апартаментов в компании «Интеко».

Банк постоянно работает над созданием самых выгодных предложений на рынке. И при появлении возможности оперативно реагирует на изменения рынка кредитования.

- Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России. Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки. При этом начавшееся с 1 июля введение эскроу-счетов на ипотечное кредитование повлияет незначительно. Мы ожидаем органический рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке, - заявил Михаил Чамров.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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