2019-08-14T15:37:50+03:00
Общество

В Белгороде определили победителей специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case- in»

Участие в конкурсе приняли 72 бойца энерготрядов из 18 областей
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Компания «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» провела в Белгороде конкурс среди стройорядовцев-студентов спузов в рамках специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case-in». Очная защита прошла на базе БГТУ им. Шухова.

В приветственном слове главный специалист сектора развития и социальной поддержки персонала департамента управления персоналом «Россети Центр» Денис Черных отметил, что конкурс организован в рамках подведения итогов шестого сезона студенческих энергоотрядов, а участие в нем – огромный опыт, который позволит ребятам лучше узнать свою профессию, научиться работать в команде.

- В этом году в студотряды мы пригласили студентов более 60 средних профессиональных учебных заведений страны и смогли максимально привлечь их к работе по основным бизнес-процессам компании: задачам техблока и реализации услуг. Мы считаем, что главное в работе энергетика – умение принимать обдуманные, взвешенные решения и обосновывать их расчетами, чем ежедневно занимаются сотрудники компании. Чемпионат данной практике учит, – подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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