2019-08-14T15:19:46+03:00
Происшествия

Белгородец осужден на 20 лет за убийство подруги и ее несовершеннолетней дочери

33-летнего мужчину также обязали выплатить около 6 миллионов рублей за моральный вред
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец осужден на 20 лет за убийство подруги и ее несовершеннолетней дочери.Белгородец осужден на 20 лет за убийство подруги и ее несовершеннолетней дочери.Фото: "КП" Архив
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33-летний житель Белгородского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105, ч.1 ст.167 УК РФ (убийство двух лиц, умышленное уничтожение чужого имущества). Мужчина, который убил свою подругу и ее дочь, проведет в колонии строгого режима 20 лет с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. В качестве компенсации морального вреда он должен выплатить более 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Во время следствия и суда было установлено, что 1 июля 2018 года между подсудимым и его бывшей сожительницей на почве ревности произошла ссора. Женщина получила множественные удары ножом. Ножевые ранения подсудимый нанес и 16-летней дочери своей бывшей подруги, которая стала свидетелем произошедшей трагедии. Обе женщины скончались на месте происшествия.

Также было установлено, что накануне подсудимый был в квартире своих жертв и уничтожил имущество хозяйки на сумму около 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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