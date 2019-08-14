В Новом Осколе семья отравилась ядовитыми грибами

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-14T14:51:55+03:00

Два человека умерли, один находится в крайне тяжелом состоянии

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Трагедлия разыгралась в Новом Осколе после того, как семья съела отравленные грибы, собранные одним из членов семьи. Почувствовав недомогание еще 9 августа, все трое, мать и два сына, пытались лечиться домашними методами. И только спустя двое суток обратились за помощью. Увы, двоих, мать и одного из сыновей, спасти не удалось, они умерли. Другой сын находится в тяжелом состоянии.

Как соробщают в региональном департаменте здравоохранения, пациенты, доставленные машиной скорой помощи в Новооскольскую ЦРБ, были нетранспортабельны. К ним выехали медици Белгородско областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

Когда одному из выживших стало чуть легче, его перевели в областную больницу для проведения интенсивной реанимации. Но состояние его остается тяжелым.

Медики обращаются к жителям области с призывом - при подозрении отравления грибами обязательно вызывать скорую помощь и не пытаться лечиться самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU