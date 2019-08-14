В Белгородскую область вернулась 35-градусная жара
В Белгородскую область вернулась жара. Дневная температура во второй половине дня 14 августа составит +35 градусов. В Гидрометцентре такую высокую температуру объясняют тем, что высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт.
Жарко и на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье. Столбик термометра в эти дни покажет температуру +34 градуса. В ночные часы тоже потеплеет – до +11-18 градусов.
Антициклон с жарким тропическим воздухом хозяйничает и на юге России. До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы составит +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью будет +22-25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до +30-36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам. Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Алушты, Ялты сейчас +23 градуса, у Евпатории и в Черноморском +24, в Севастополе +25 градусов.
Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание на соблюдение мер безопасности в сильную жару. И советует исключить поездки в лесные массивы, быть осторожными при обращении с огнем (особенно открытым). Соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
В особо жаркие дни следует носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться без спешки, стараясь по возможности чаще находиться в тени. Не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.
ИСТОЧНИК KP.RU