2019-08-14T10:34:01+03:00
Общество

Транспортные полицейские Белгорода задержали местного жителя с марихуаной

Наркотик у нетрезвого 22-летнего мужчины был обнаружен при личном досмотре
Ирина ТАРАСОВА
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Транспортные полицейские Белгорода задержали местного жителя с марихуаной.Транспортные полицейские Белгорода задержали местного жителя с марихуаной.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожной станции Валуйки за совершение административного правонарушения доставили в дежурную часть 22-летнего неработающего местного жителя. Во время личного досмотра у мужчины в рюкзаке обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Правонарушитель признался, что это верхушечные части дикорастущих кустов конопли, которые он собрал для личного употребления. Содержимое свертка направили на экспертизу, которая установила, что данное вещество является наркотическим – марихуаной массой свыше 49 грамм.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотических веществ). Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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