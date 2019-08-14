2019-08-14T09:26:01+03:00
Общество

Старооскольский предприниматель заплатил ущерб за испорченную дорогу

При перевозке тяжеловесного груза он повредил дорожное полотно
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Старооскольский предприниматель заплатил ущерб за испорченную дорогу. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Старооскольский предприниматель заплатил ущерб за испорченную дорогу. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя из Старого Оскола ущерб, который он причинил во время перевозки тяжеловесного груза по атомобильной дороге области.

С иском в Арбитражный суд Белгородской области обратилось региональное Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта. Суд рассмотрел иск и вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя 137 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного тяжелым транспортным средством предпринимателя.

Должник добровольно исполнять решение суда не торопился. Судебный пристав-исполнитель Старооскольского районного отдела судебных приставов обратил взыскание на расчетные счета должника, ограничил его в выезде за пределы страны, а также вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств (грузовые и легковые автомобили, полуприцепы, автокраны).

Только после применения данных мер, должник погасил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В лебединском храме-часовне празднуют Медовый Спас
В Белгороде определили победителей специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case- in»
Белгородец осужден на 20 лет за убийство подруги и ее несовершеннолетней дочери
В Новом Осколе семья отравилась ядовитыми грибами
В Белгородском регионе появились новые беленькие мусоровозы
Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Белгородскую область вернулась 35-градусная жара
Транспортные полицейские Белгорода задержали местного жителя с марихуаной
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
Жительница Белгородского района отсудила 100 тысяч рублей за неработающий iPhone
В Белгородском регионе на три дня перекроют дороги
Белгородская управляющая компания заплатит жительнице Губкина ущерб за затопленную квартиру