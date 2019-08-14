Старооскольский предприниматель заплатил ущерб за испорченную дорогу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-14T09:26:01+03:00

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Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя из Старого Оскола ущерб, который он причинил во время перевозки тяжеловесного груза по атомобильной дороге области.

С иском в Арбитражный суд Белгородской области обратилось региональное Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта. Суд рассмотрел иск и вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя 137 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного тяжелым транспортным средством предпринимателя.

Должник добровольно исполнять решение суда не торопился. Судебный пристав-исполнитель Старооскольского районного отдела судебных приставов обратил взыскание на расчетные счета должника, ограничил его в выезде за пределы страны, а также вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств (грузовые и легковые автомобили, полуприцепы, автокраны).

Только после применения данных мер, должник погасил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU