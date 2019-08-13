Жительница Белгородского района отсудила 100 тысяч рублей за неработающий iPhone

13 Авг. 18:33 2019-08-13T18:33:29+03:00

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Жительница Белгородского района еще в феврале в одном из салонов приобрела iPhone 7 Plus. Несмотря на то, что телефон стоил 44 990 рублей, в процессе использования он стал зависать и перезагружаться. В марте женщина пожаловалась на неудачную покупку продавцу, оформив претензию о расторжении договора купли-продажи. Но ответа не последовало. Деньги за дорогой, но неработающий гаджет покупательнице вернулись только после ее обращения в суд.

В пресс-службе Белгородского районного суда рассказали, что потребитель был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. Женщина просила суд расторгнуть договор купли-продажи сотового телефона, а также взыскать в свою пользу уплаченные по договору денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика 100 980 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU