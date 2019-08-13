2019-08-13T16:45:52+03:00
Спорт

В Белгородском регионе на три дня перекроют дороги

С пятницы до воскресенья дороги Яковлевского городского округа облюбуют любители велосипедного спорта
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества Физкультура и спорт группы ВКонтакте.Фото сообщества Физкультура и спорт группы ВКонтакте.Фото: Соцсети
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С 16 до 18 августа в Яковлевском городском округе будет проходить открытый чемпионат Белгородской области по велосипедному спорту «Тур Белогорье». В связи с проведением чемпионата на три дня будут перекрыты дороги на тех участках, где будут соревноваться велосипедисты.

16-18 августа на время проведения велосипедной гонки «Тур Белогорья» будут закрыты некоторые участки дорог под Томаровкой. Так, 16 августа с 11:00 до 13:00 перекроют участок автомобильной дороги Томаровка – Стрелецкое – Задельное. Здесь пройдет индивидуальная гонка на время с раздельного старта.

17 августа с 10:00 до 12:30 участники соревнований проредут по участках автомобильных дорог Томаровка – Стрелецкое – Задельное, а также Томаровка – Красная Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка.

18 августа с 10:00 до 12:00 будет прекращено движение транспортных средств по участку автомобильной дороги Разумное – Севрюково – Новосадовый.

Организаторы соревнований просят обратить внимание, что в связи с проведением соревнований на этих участках дорог и в указанное время запретят парковку транспорта. Для обеспечения безопасности движения управление ГИБДД по Белгородской области разработает маршруты объезда, а полиция будет контролировать безопасность во время проведения велотура.

Организатором велосипедного «Тура Белогорья» выступают Управление физкультуры и спорта Белгородской области, а также Федерация велоспорта. Проводится чемпионат в целях популяризации и развития велосипедного спорта в России и Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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