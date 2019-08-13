Белгородский росгвардеец завоевал серебро на чемпионате Центрального округа по комплексному единоборству
В московском культурно-спортивном комплексе Главного управления Росгвардии в течение двух дней проходил чемпионат Центрального округа по комплексному единоборству. В нем приняли участие около ста спортсменов различных весовых категорий. Представитель Белгорода привез домой «серебро».
Первый раунд проводился по технике кикбоксинга, второй – классической борьбы. По результатам соревнований в личном зачете сотрудник спецподразделения Управления Росгвардии по Белгородской области капитан Сергей Ш. завоевал «серебро» в весовой категории до 75 килограмм.
Медали, кубки и грамоты победителям и призерам чемпионата вручили мастер спорта СССР по боксу, президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев и заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве генерал-майор Виктор Дикевич.
ИСТОЧНИК KP.RU