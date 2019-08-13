Белгородский росгвардеец завоевал серебро на чемпионате Центрального округа по комплексному единоборству

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-13T13:17:12+03:00

В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов со всех России

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В московском культурно-спортивном комплексе Главного управления Росгвардии в течение двух дней проходил чемпионат Центрального округа по комплексному единоборству. В нем приняли участие около ста спортсменов различных весовых категорий. Представитель Белгорода привез домой «серебро».

Первый раунд проводился по технике кикбоксинга, второй – классической борьбы. По результатам соревнований в личном зачете сотрудник спецподразделения Управления Росгвардии по Белгородской области капитан Сергей Ш. завоевал «серебро» в весовой категории до 75 килограмм.

Медали, кубки и грамоты победителям и призерам чемпионата вручили мастер спорта СССР по боксу, президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев и заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве генерал-майор Виктор Дикевич.

ИСТОЧНИК KP.RU