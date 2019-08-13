2019-08-13T12:50:57+03:00
Общество

В Белгороде начали подготовку к проведению Всероссийской переписи населения

Перепись населения пройдет в октябре 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото пресс-службы управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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В Белгороде начали подготовку к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. С 19 августа по 17 сентября регистраторы будут обходить Белгород для актуализации списков адресов и картографического материала.

Под председательством руководителя аппарата администрации Белгорода Анны Махмутовой прошло первое заседание комиссии, которая была создана 26 июня этого года. На заседании заместитель руководителя Белгородстата Вадим Абросимов подчеркнул, что «перепись является единственным источником получения ряда сведений, в первую очередь, данных о языковом, национальном и семейном составе, образовательном уровне жителей страны. Только перепись может показать действительность трудового потенциала страны.

Предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: через Интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно (с 1 по 25 октября 2020 года). Планируется, что переписчик будет собирать информацию с помощью планшетного компьютера. Это существенно упростит дальнейшую обработку данных. Третий способ традиционный, когда переписчики будут приходить к жителям и получать от них ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы. Будет также возможность прийти и зарегистрироваться на стационарном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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