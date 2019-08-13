2019-08-13T10:44:27+03:00
Общество

С 1 сентября в Белгороде изменится схема дорожного движения на Богданке

На остановки «Улица Мичурина», «БелГУ» (северное направление) и «МегаГринн» запретят въезд автомобилям
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: beladm.ru.Фото: beladm.ru.
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В Белгороде с 1 сентября изменится схема дорожного движения на проспекте Богдана Хмельницкого, сообщают в мэрии областного центра. По данным пресс-службы горадминистрации, изменения коснутся установки знаков «Въезд запрещен» и «Фотовидеофиксация» на остановках «Улица Мичурина», «БелГУ» (северное направление) и «МегаГринн» в обоих направлениях.

Также на проезжей части этих участков планируется нанесение линий новой дорожной разметки. Будут нанесены сплошная разделительная линия и сплошная в сочетании с прерывистой. То есть въезд на остановки будет запрещен всем автомобилям, кроме общественного транспорта.

Подобные изменения с 25 августа произойдут на Белгородском проспекте. На остановке «Духовная семинария» в направлении железнодорожного вокзала установят знаки «Въезд запрещен» и «Фотовидеофиксация». Будет также нанесена разметка «Островок безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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