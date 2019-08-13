Граната, которую нашли белгородские подростки, оказалась учебной

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-13T09:52:23+03:00

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В Шебекино, играя в одном из заброшенных гаражных массивов, подростки обнаружили подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. О своей находке они сообщили в полицию. Сотрудники ОМОН Россгвардии установили, что граната – учебная.

Сразу же после звонка из Шебекино на место обнаружения прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области и полицейские. Росгвардейцы произвели осмотр опасной находки и сделали вывод о, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой РГД-5 без запала и взрывчатого вещества.

Боеприпас не представлял опасности и был передан сотрудникам полиции ОМВД России по Шебекино.

ИСТОЧНИК KP.RU