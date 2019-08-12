2019-08-12T21:13:04+03:00
Общество

Белгородцы могут пожаловаться на недобросовестных правоохранителей в УМВД области

С 19 по 25 августа в регионе пройдет операция «Законность»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Ее цель – исключить факты нарушения законодательства при приеме и регистрации сообщений о преступления и происшествиях, а также не допустить недобросовестного отношения полицейских к своим обязанностям.

Белгородцы, которые при обращении в органы внутренних дел столкнулись с нарушениями их прав, могут пожаловаться на телефон доверия областного УМВД. Его номер: 8 (4722) 352-033.

В пресс-службе областного главка также напомнили, что все сообщения о преступлениях и происшествиях, вне зависимости от места и времени совершения правонарушений, а также полноты сообщаемых сведений и формы представления, принимаются в любом органе внутренних дел круглосуточно по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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