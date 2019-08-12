В Белгородскую область возвращается аномальная жара

12 Авг. 17:41 2019-08-12T17:42:19+03:00

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В Белгородской области вновь установится по-летнему жаркая погода: столбик термометра завтра,во вторник 13 августа, днем покажет +31, в среду +33, в четверг +32 градуса. Ночные температуры при этом будут в пределах 17-19 градусов тепла. Позавидовать белгородцам могут жители Архангельской области, республик Коми и Карелии, где в эти же дни Гидрометцентр обещает ночные заморозки до -2 градусов.

Жарко будет в Краснодарском крае, к четвергу ожидается температура до +36 градусов. В Сочи всю неделю температура будет держаться в пределах +30 градусов.

На популярных курортах Крыма также можно хорошо погреться, но только соблюдая меры предосторожности — прячась в тень в самые жаркие полуденные часы, когда на солнце воздух будет прогреваться до плюс 30−33 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU