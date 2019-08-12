В Белгородском регионе под снос пойдет более тысячи гаражей

12 Авг. 20:00 2019-08-12T20:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент жилищно-коммунального хозяйства области намерен снести в 2019-2020 годах 1284 гаража, расположенных в центральных частях городов и поселков Белгородского региона. В рамках реализации программы реновации гаражно-строительных застроек в Белгороде, Белгородском и Корочанском районах, а также на территории Губкинского городского округа вместо гаражей должны появиться детские площадки и будут разбиты газоны. На проведение работ власти области выделят около 300 миллионов рублей.

Как рассказали в департаменте ЖКХ, в Белгородской области насчитывается 88 666 гаражей (88 248 – в частной и 418 – в муниципальной собственности), которые занимают площадь 1 834,9 тысяч квадратных метров. Только в Белгороде насчитывается более 30 тысяч гаражей. Первый опыт сноса гаражей в области был в 2017 году. Тогда было снесено 59 гаражей в ГСК «Ласточка, а на их месте построили открытую парковку. На проект было затрачено 6,6 миллионов рублей. Затем в 2018 году опыт по сносу гаражей повторили в Губкинском и Яковлевском городских округах, в Прохоровском и Ракитянском районах. Был снесен 41 гараж, а на их месте появились парковки, детские и спортивные площадки.

На реализацию программы реновации гаражно-строительных застроек на 2019-2020 годы выделено около 300 миллионов рублей.

На недавнем совещании главы региона с членами правительства области, где рассматривался вопрос о трансформации гаражно-строительных застроек, расположенных в центральных частях городов и поселков области, губернатор Евгений Савченко призвал чиновников найти с владельцами гаражей общий язык, подчеркнув, что со стороны органов власти не должно быть никакой агрессии.

ИСТОЧНИК KP.RU