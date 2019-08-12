В Белгородской области выбирали лучшего лесника

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-12T16:29:34+03:00

В регионе прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников лесной отрасли

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В Белгородской области прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников лесной отрасли. Организаторами смотра-конкурса выступили управление лесами Белгородской области и Белгородская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации. В конкурсе приняло участие 36 работников лесного хозяйства «Лучший лесничий».

Лучшие сотрудники леечного хозяйства соревновались в номинациях: «Лучший инженер лесного хозяйства»; «Лучший участковый государственный инспектор леса»; «Лучший работник по бухгалтерскому учету»; «Лучший куратор школьного лесничества»; «Лучшее лесничество по выполнению лесохозяйственных, лесозащитных, противопожарных мероприятий».

При подведении итогов учитывались характеристика участника, результаты теоретического задания, своевременность и качество выполнения основных должностных обязанностей и многие другие.

Пять человек боролись за звание «Лучший лесной пожарный». Полевые испытания участников в этой номинации прошли ярко, сотрудникам удалось продемонстрировать высокий уровень подготовки. Отметим, что победитель в номинации «Лучший лесной пожарный» примет участие в V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2019» на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU