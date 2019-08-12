2019-08-12T13:59:40+03:00
Происшествия

В воскресенье на дорогах Белгородской области произошло 5 ДТП

Семь человек получили телесные повреждения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Вчера, 11 августа, около 4 утра в Алексеевском районе 35-летний водитель нарушил ПДД и опрокинулся в кювет. Мужчина управлял автомобилем подшофе, в результате его 37-летний пассажир получил телесные повреждения.

В Белгороде, по предварительным данным, из-за неаккуратного управления водителя маршрутки, пострадала 70-летняя пассажирка. Женщина упала в салоне и получила травмы.

Вечером в областном центре во дворе одного из домов по улице Костюкова водитель «Рено Сандеро» наехал на 5-летнего мальчика. Еще один наезд на несовершеннолетнего был совершен в дворовой территории Старого Оскола. Оба ребенка получили телесные повреждения.

По предварительным данным, на трассе «Белгород – Новый Оскол – Советское» 23-летняя автомобилистка не предоставила преимущества в движении автомобилю, которым управлял 25-летний водитель. В результате произошло столкновение. Пассажиры обеих машин получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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