На дорогах Губкинского городского округа пройдет операция под названием «Лишенник»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-12T12:14:01+03:00

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С 12 по 16 августа в Губкинском городском округе будет проходить профилактическая операция под названием «Лишенник». За столь символичным названием стоят вполне конкретные мероприятия: в течение всех этих дней инспекторы ДПС намерены проверять водителей на предмет лишения водительского удостоверения.

Инспекторы ДПС говорят, что нередки случаи, когда водитель может сесть за руль, не имея на то права, так как его удостоверение ранее за то или иное нарушение подлежало изъятию.

В рамках операции «Лишенник» отдел ГИБДД и УУП проверят списки лишенных права управления водителей и примут меры к изъятию водительского удостоверения у тех, кто не сдал его в добровольном порядке.

При этом водителям напоминают, что уклоняющиеся от сдачи удостоверения могут быть привлечены к ответственности по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. За таким нарушением следует наложение административного штрафа, сумма которого составляет 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU