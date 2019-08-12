Белгородским выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ, вручили губернаторские премии

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-12T11:02:56+03:00

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В Белгородском регионе 57 выпускников получили губернаторские премии. Премия вручается школьникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего таких учеников в областном центре — всего 24. 17 — в Старом Осколе. Есть также ученики в Алексеевском, Ракитянском и других районах области.

В департаменте образования области отмечают, что в 2019 году работ, которые получили 100 баллов, вдвое больше, чем в прошлом.

Все «стобалльники» получили губернаторскую премию в размере 50 тысяч и специальные медали. Благодарственные письма от департамента образования области вручены родителям. Не забыли и учителей, которые помогли своим ученикам получить знания, отмеченные высшим баллом.

ИСТОЧНИК KP.RU