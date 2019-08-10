В Белгороде арестованы подозреваемые в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-10T16:18:28+03:00

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Полиция сообщила о задержании подозреваемых в покушении на сбыт особо крупной партии синтетических наркотиков. По предварительным данным, организовал незаконный бизнес 19-летний парень. Сам он не является потребителем «дури». За решетку молодого человека привело желание нажиться на пагубном пристрастии других.

Юноша организовал интернет-магазин по продаже «синтетики». В одном из популярных мессенджеров он поддерживал связь с поставщиком так называемых «солей», подыскивал покупателей и подельников. В качестве закладчика он привлек к противоправной деятельности 30-летнего мужчину, уже судимого за наркотики. Попытка озолотиться на криминале для обоих закончилась плачевно.

Тридцатилетнего мужчину взяли с поличным – при оборудовании на одной из улиц Белгорода очередного тайника. Юноша поспешил покинуть съемную квартиру, предусмотрительно забрав с собой все приспособления для расфасовки наркотиков. Но на выходе из подъезда его уже ждали полицейские.

- В ходе личного досмотра злоумышленников, а также в местах закладок оперативники обнаружили и изъяли 259,32 грамма наркотиков синтетического происхождения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

На период следствия оба задержанных заключены под стражу. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU