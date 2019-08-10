2019-08-10T16:18:28+03:00
Общество

В Белгороде арестованы подозреваемые в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков

Из незаконного оборота изъято больше 259 граммов так называемых «солей»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в покушении на сбыт особо крупной партии синтетических наркотиков. По предварительным данным, организовал незаконный бизнес 19-летний парень. Сам он не является потребителем «дури». За решетку молодого человека привело желание нажиться на пагубном пристрастии других.

Юноша организовал интернет-магазин по продаже «синтетики». В одном из популярных мессенджеров он поддерживал связь с поставщиком так называемых «солей», подыскивал покупателей и подельников. В качестве закладчика он привлек к противоправной деятельности 30-летнего мужчину, уже судимого за наркотики. Попытка озолотиться на криминале для обоих закончилась плачевно.

Тридцатилетнего мужчину взяли с поличным – при оборудовании на одной из улиц Белгорода очередного тайника. Юноша поспешил покинуть съемную квартиру, предусмотрительно забрав с собой все приспособления для расфасовки наркотиков. Но на выходе из подъезда его уже ждали полицейские.

- В ходе личного досмотра злоумышленников, а также в местах закладок оперативники обнаружили и изъяли 259,32 грамма наркотиков синтетического происхождения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

На период следствия оба задержанных заключены под стражу. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области водитель «КамАЗа» поднятым кузовом зацепился за мост железнодорожного переезда
Стало известно, кто поставит автомобили для мэрии Белгорода
Белгородский «Салют» проиграл оба домашних матча на чемпионате России
На территории Белгородской области продлён особый противопожарный режим
Социальная инициатива Металлоинвеста: отдых на черноморском побережье
Что стоит за заявлениями «по собственному желанию» руководителей двух управ Белгорода
Белгородец заплатил миллионный долг, побоявшись ареста дома
Белгородские огнеборцы спасли троих человек из горящего дома
Транспортные полицейские Белгорода оперативно раскрыли кражу из поезда
Старооскольские оперативники задержали специалистку по снятию порчи
Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Во время потасовки на одной из старооскольских баз отдыха мужчина серьезно пострадал при падении
Белгородская область вошла в пятерку по количеству подавших заявку на президентские гранты
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
Белгородец всего за один день стал богаче более чем на 3.5 миллиона рублей
В Белгороде прошел «День спорта с Росгвардией!»
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
В Белгороде арестованное имущество на общую сумму 53 миллиона рублей уйдет с торгов
Акция в Белгороде: подарить на 1 сентября один букет учителю, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
Ревнивого белгородца за смерть подруги осудили на 9 лет