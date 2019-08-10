В Белгородской области водитель «КамАЗа» поднятым кузовом зацепился за мост железнодорожного переезда

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-10T15:29:14+03:00

Автомобилиста с травмами доставили в больницу

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ДТП произошло 9 августа в Ивнянском районе в половине четвертого утра. По предварительным данным, 56-летний водитель «КамАЗа» на десятом километре автодороги «Яковлево – Прохоровка – Скородное», двигаясь с поднятым кузовом, врезался в надземный мост железнодорожного переезда. В результате грузовик перевернулся.

- Водитель получил травмы. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Всего за сутки на дорогах региона произошло 4 автоаварии, в которых пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU