В Белгородской области водитель «КамАЗа» поднятым кузовом зацепился за мост железнодорожного переезда
Автомобилиста с травмами доставили в больницу
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:
ДТП произошло 9 августа в Ивнянском районе в половине четвертого утра. По предварительным данным, 56-летний водитель «КамАЗа» на десятом километре автодороги «Яковлево – Прохоровка – Скородное», двигаясь с поднятым кузовом, врезался в надземный мост железнодорожного переезда. В результате грузовик перевернулся.
- Водитель получил травмы. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Всего за сутки на дорогах региона произошло 4 автоаварии, в которых пострадали пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU