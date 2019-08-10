2019-08-10T15:19:38+03:00
Общество

Стало известно, кто поставит автомобили для мэрии Белгорода

25 автомобилей для чиновников мэрия приобретет у «Авто-Белогорья»
Ирина ТАРАСОВА
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Стало известно, кто поставит автомобили для мэрии Белгорода.Стало известно, кто поставит автомобили для мэрии Белгорода.Фото: "КП" Архив
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Чтобы пересадить чиновников мэрии Белгорода в новенькие автомобили «Renault Logan», в областном центре намерены потратить чуть более17,5 миллионов рублей. Именно такую сумму запросила компания «Авто-Белогорье». Компания ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» предложила цену выше, чем местная компания, и проиграла.

У машин чиновников мэрии должен быть цвет кузова серебристый металлик, объем двигателя не менее 1598 см куб, коробка передач МКПП. Также в описании закупки приведена комплектация автомобиля: наличие гарантии не менее 3 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), аудиосистема, оборудование ГЛОНАСС/GPS, звуковое напоминание о не пристегнутом ремне водителя, легкая тонировка стекол, хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели и новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой.

Напомним, что ранее мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что решит сменить служебный транспорт своего автопарка, пересадив чиновников с «Тойоты» на «Рено». По мнению мэра, это позволит значительно сократить расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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