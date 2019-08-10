2019-08-10T11:19:20+03:00
Спорт

Белгородский «Салют» проиграл оба домашних матча на чемпионате России

Гости, команда «Квант» из Онинска, забила свой первый гол в чемпионате и добилась победы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский «Салют» проиграл оба домашних матча а чемпионате России. Фото группа ВКонтакте ФК "Салют".Белгородский «Салют» проиграл оба домашних матча а чемпионате России. Фото группа ВКонтакте ФК "Салют".
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В Белгороде 9 августа состоялся матч между «Салютом» и «Квантом» из Обнинска. Гости забили свой первый гол в чемпионате – и сразу добились победы. А «Салют» проиграл оба домашних матча.

С самого начала матча «Салют» играл активно, атакуя противника. Все ждали гола, но его не было. В результате единственный мяч в игре был забит игроком «Кванта» Сергеем Захаровым в конце первого тайма. Во втором тайне «Салют» попытался исправить ситуацию, были опасные моменты. Но они исходили в большинстве от игроков «Кванта». Но ни хозяева поля, ни гости, больше не смогли удачно пробить по воротам.

В результате победил «Квант» со счетом 0:1. Отметим, что это первая их победа, которая позволила им подняться на 12-е место. «Салют», соответственно, с двумя гостевыми победами и двумя домашними поражениями опустился на 5-е.

Напомним, в исправительной колонии №4 Алексеевки сегодня в 11.00 «Салют Белгород» начал игру с командой «Золотой лев», за которую выступают осужденные Александр Кокорин и Павел Мамаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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