На территории Белгородской области продлён особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-09T17:04:28+03:00

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Решение о продлении особого противопожарного режима в Белгородской области с 12 августа до 1 сентября 2019 года было принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением в лесах Белгородской области высокой пожарной опасности.

На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Напоминаем о неукоснительном соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах.

Отметим, что совершение нарушения Правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы, а именно: на граждан он налагается в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261. УК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU