2019-08-09T16:51:37+03:00
Общество

Социальная инициатива Металлоинвеста: отдых на черноморском побережье

Все нынешнее лето дети работников Лебединского ГОКа и ОЭМК радуются морю и солнцу в Анапе
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Накануне началась черноморская смена для уже четвёртой туристической группы губкинских и старооскольских ребят. Всего же этим летом в детском санатории «Жемчужина России» побывали 360 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет.

С командой профессиональных педагогов и вожатых они не только развлекаются, купаются и загорают, но и получают новые знания благодаря насыщенной и увлекательной образовательной программе. Вместо скучных уроков – креативные мастер-классы, фестивали, спортивные состязания, квесты и викторины. Прочие бонусы – большой открытый бассейн, танцпол, и новые друзья.

- Мне очень понравилось, это было так здорово, – рассказала Диана Алексеева, которая недавно приехала из Жемчужины и привезла с собой незабываемые впечатления. – Каждый день утром и вечером мы купались в море, загорали, веселились, строили замки из песка. И в остальное время не сидели на месте – играли, обсуждали разные темы, танцевали, даже приняли участие в кинофестивале. Теперь Анапа для меня место, где живёт солнце, море и дружба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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