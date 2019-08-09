Что стоит за заявлениями «по собственному желанию» руководителей двух управ Белгорода

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-09T15:52:20+03:00

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Проработав всего месяц, заявления «по собственному желанию» подали руководители белгородских управ № 23 «Крейда» - Елизавета Козубица и управы №4 «Славянская» - Римма Лаврова. «Белгород №1» пишет, что за этими увольнениями могут последовать и другие. Причина — плохие условия работы, постоянный рост задач и прочее.

Известно, что в Белгороде всего 27 управ, которые соответствуют своему избирательному округу. На них возложено выполнение 25 функций, включая и работу с гражданами, а также ТСЖ, ГСК и прочее.

Напомним, что ранее мэр города Юрий Галдун , говоря о своей программе, подчеркивал, что в его планы входит создание управ, а также реструктуризация администрации. Все это якобы для того, чтобы сделать город более комфортным, а дворовые территории чистыми.

ИСТОЧНИК KP.RU