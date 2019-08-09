Белгородец заплатил миллионный долг, побоявшись ареста дома

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-09T14:36:20+03:00

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Чтобы не потерять дом, белгородец оплатил 1 миллион 619 тысяч задолженности. Этот долг у него образовался в результате непогашенного кредита.

Накануне в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств на исполнение поступили два исполнительных документа, выданных Октябрьским районным судом Белгорода. Согласно документам, следовало взыскать с белгородца задолженность по кредиту в размере 1 миллион 619 тысяч рублей . В случае невыплаты — обратить взыскание на недвижимое имущество.

Судебный пристав-исполнитель возбудив исполнительное производство, направил должнику требование о явке на прием, а также потребовал предоставить правоустанавливающие документы на жилой дом с целью наложения на него ареста. Кроме этого, белгородца предупредили, что за неуплату задолженности в установленный добровольный срок будет взыскан исполнительский сбор, а неисполнение требований судебного пристава-исполнителя влечет административную ответственность по ст. 17.14 КоАП РФ.

Явившись на прием, должник в полном объеме погасил задолженность, а также исполнительский сбор в размере 113 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU